Wichtig: Es gibt kein allgemeines Rücktrittsrecht, das es Kunden erlaubt, innert einer bestimmten Frist von Verträgen zurückzutreten. Kaufverträge, egal ob sie schriftlich oder mündlich abgeschlossen wurden, sind verbindlich. Es gibt kein Recht auf Rücktritt und auch keines auf Umtausch. Das Geschäft ist also gesetzlich nicht verpflichtet, das Kleid zurückzunehmen oder umzutauschen, nur weil Ihnen die Farbe nicht gefällt.