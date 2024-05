Ein naher Verwandter habe einen Unfall verursacht und könne nur über eine Kaution aus der Haft entlassen werden. Oder: Ein Verwandter sei im Spital und benötige dringend Geld für eine Operation. So haben Telefonbetrüger im letzten Jahr 6,7 Millionen Franken im Kanton Zürich ergaunert, wie die Kantonspolizei gegenüber «SRF» mitteilt. Die Masche ist vor allem deswegen erfolgreich, weil sie die Opfer in einen Schockzustand versetzt. Die Betrüger haben es dabei häufig auf Seniorinnen und Senioren abgesehen, die im Telefonbuch mit einem älter klingenden Namen vermerkt sind. Wie diese Masche genau funktioniert, lesen Sie in diesem Beobachter-Artikel Betrüger geben sich als Polizisten oder Spitalangestellte aus Der «Regula-Trick» . (Februar 2023)