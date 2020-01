Die Vorfreude war gross. Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätten Anita und Rolf Sieber am Morgen des 28. September 2019 das Flugzeug nach Bordeaux bestiegen. Noch am gleichen Tag hätten sie das eigens für die Ferien gemietete Auto Mietwagen Die Tücken bei der Autovermietung im Ausland und das ebenfalls gemietete Hausboot in Empfang genommen.