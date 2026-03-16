Bisher scheint das nicht nötig. «Aktuell sind keine weiteren Massnahmen vorgesehen», heisst es auf Anfrage des Beobachters. «Wir beobachten die Situation mit den vereinzelt berstenden Ikea-Gläsern aber weiterhin.» Es sei wichtig, Zwischenfälle zu melden. Einerseits über das Formular des Seco, vor allem aber bei der Verkaufsstelle. Die Verantwortung, Gefahren abzuwenden, liege primär beim Hersteller.