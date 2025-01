Updates checken

Der Zustand des Feuers kann sich immer wieder ändern, Evakuierungen können kurzfristig angeordnet werden. Auch der Flugverkehr kann beeinträchtigt sein. Am besten prüft man stetig die Mitteilungen der lokalen Behörden, etwa diejenigen des Department of Forestry and Fire Protection. Wer eine Pauschalreise gebucht hat, kann sich auch beim Reisebüro informieren, bei einem individuell gebuchten Flug bei der Airline.