Tipp 1: Ein fester Preis ohne Zahl ist kein Festpreis

Es gibt grundsätzlich vier Arten von Preisen, die man abmachen kann: Festpreis, Kostendach, einen ungefähren Preis und gar keinen Preis. Die Art der Preise ist entscheidend, wenn der Vertragspartner mehr Geld will. Massgebend ist, was genau im Vertrag oder in der Offerte steht – der sogenannte Wortlaut. Wie das Kampfjet-Debakel zeigt, lohnt es sich, hier auf einer klaren Formulierung zu beharren – und erst dann zu unterschreiben.