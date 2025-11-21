Enttäuschte Kunden

Doch nicht alle Käuferinnen sind am Schluss glücklich. So melden sich beim Beobachter-Beratungszentrum immer wieder enttäuschte Kunden. Sie haben zum Beispiel auf Facebook Marketplace ein Inserat gesehen für ein gebrauchtes Motorrad. Der Verkäufer antwortete zuerst nett. Sobald das Geld gezahlt war, reagierte er nicht mehr. Oder man gerät an Shops, die nichts als billige Ware aus China zu bieten haben, aber auf Instagram wie ein Luxusanbieter auftreten. Selbst eine Beobachter-Rechtsberaterin ist schon hereingefallen.