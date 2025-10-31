Besserer Schutz – aber nicht für alle

Tatsächlich war und ist die Rechtslage rund um Live-in-Betreuende verwirrend. Ein Flickenteppich, so Wildhaber, die aufgrund ihrer eigenen Geschichte zu recherchieren beginnt. 2021 urteilt das Bundesgericht: Wer durch einen Personalverleih angestellt ist, für den gilt unter anderem das Arbeitsgesetz. Also das Gesetz, das gewisse Schutzvorschriften für Arbeitnehmende enthält. Wer direkt angestellt ist, untersteht explizit nicht dem Arbeitsgesetz, aber den Normalarbeitsverträgen für das Hauspersonal, die es auf Bundes- und kantonaler Ebene gibt. Auch diese legen Mindeststandards fest, etwa Mindestlöhne.