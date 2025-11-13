Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die 11. «Conference of the Parties» (COP11) zur Eindämmung des Tabakgebrauchs ausgerechnet in Genf stattfindet. Schliesslich ist die Schweiz eines der wenigen Länder weltweit, die das Abkommen nicht ratifiziert haben. Die Schweiz gilt damit immer noch als sicherer Hafen für die Tabakindustrie – und diese hat wenig Freude an den Themen, die an der COP11 diskutiert und beschlossen werden sollen.