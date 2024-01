Wer ist dieser Kater, und was macht er genau?

Kopfschmerz, Übelkeit, Müdigkeit, Schwindel und ein generelles Gefühl von Matschigkeit – das sind die klassischen Symptome, die die meisten kennen. Aber was passiert im Körper genau? «Im Prinzip leiden wir dreifach: Wir sind vergiftet, dehydriert und nicht erholt», sagt Regina Esser, Chefärztin beim Zentrum für Suchtmedizin Arud in Zürich. «Denn wenn der Alkohol in der Leber verstoffwechselt wird, entstehen giftige Abbauprodukte. Zudem verlieren wir überproportional viel Wasser – auch wenn wir am Abend schon Wasser trinken. Und weil unser Schlaf gestört Besser schlafen Was für einen gesunden Schlaf förderlich ist ist, können wir uns in der Nacht nicht richtig erholen, auch wenn wir es vielleicht meinen.»