Man bezeichnet diese Fähigkeit des Hirns, sich zu verändern und sich stets an neue Herausforderungen aus der Umwelt anzupassen, als Neuroplastizität. Die Plastizität ist in den Jugendjahren am grössten Beobachter-Rätsel 100 Milliarden als Startkapital , bleibt aber bis ins hohe Alter erhalten, vorausgesetzt, das Hirn wird täglich gefordert.