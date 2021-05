Rätselaufgabe: Wenn man aus einem Quadrat eine Ecke herausschneidet, so ist es möglich, die verbleibende Fläche in vier deckungsgleiche Teile zu zerlegen. Auch ein gleichseitiges Dreieck, dem die Spitze weggenommen wurde, kann in vier deckungsgleiche Stücke zerschnitten werden. Kann nun aber ein vollständiges Quadrat auch in fünf deckungsgleiche Teile zerlegt werden? Die Form der Stücke darf beliebig bizarr sein, wichtig ist nur, dass alle Teile deckungsgleich sind. Zwei Stücke gelten auch dann noch als deckungsgleich, wenn man ein Stück erst umklappen muss, bevor man es mit dem anderen zur Deckung bringen kann.

Tipp: Erscheint als schwieriges Rätsel, ist aber relativ einfach! Man sucht oft zu weit und kompliziert...

zur Lösung