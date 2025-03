Warum das wichtig ist: Wenn Konzerne mit ihren Produkten massenhaft Menschen krank machen oder in die Irre führen, können die Geschädigten in vielen Ländern gemeinsam klagen. Damit teilen sie sich das Prozessrisiko und die finanzielle Last. In der Schweiz muss jede Geschädigte separat vor Gericht. Die Befürworter von Sammelklagen führten etwa den VW-Abgasskandal an: In Ländern mit Sammelklage wurden Betroffene entschädigt, in der Schweiz nicht. Die Gegner argumentierten, in den USA und auch in europäischen Ländern sei eine regelrechte «Klageindustrie» entstanden.