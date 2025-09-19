Das sagt der Beobachter: Menschen mit Behinderung wollen an der Schweizer Politik teilhaben, das zeigte auch die Behindertensession 2023. Es kann sein, dass man Unterstützung beim Verwalten von Finanzen braucht, aber man kann sich trotzdem eine politische Meinung bilden. Das Parlament hat mit seinem Entscheid eine klare Botschaft an die Bevölkerung gesendet: Mitbestimmung von allen Stimmbürgerinnen und -bürgern ist wichtig und gehört zu einer modernen Demokratie.