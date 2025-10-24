Das sagt der Beobachter: Verschreibt meine Ärztin mir ein bestimmtes Medikament, weil sie es für das beste hält – oder weil der Hersteller sie auf einen Kongress im Fünf-Sterne-Hotel eingeladen hat? Die meisten Mediziner würden den Vorwurf natürlich weit von sich weisen. Trotzdem bleibt die Frage: Wenn diese Masche nicht funktionieren würde, warum hat die Pharmabranche dann in den letzten zehn Jahren fast zwei Milliarden Franken dafür ausgegeben? Mit Pharmagelder.ch wollen wir zumindest Transparenz schaffen – und den Patientinnen die Möglichkeit geben, ihre Ärzte im Zweifelsfall auf mögliche Interessenskonflikte abzuklopfen. Wie lukrativ dieses System für manche Ärzte sein kann, lesen Sie in dieser Recherche: