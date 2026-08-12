In der EU diskutiert man deshalb ein generelles Verbot von PFAS-Chemikalien, zu denen mehrere Tausend Stoffe zählen. Noch während dieser Prozess läuft, führen die EU-Länder ab dem 12. August Grenzwerte für sogenannte Lebensmittelkontaktmaterialien ein. In Verpackungen, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, darf jede einzelne PFAS-Chemikalie ab diesem Datum noch maximal 25 ppb («parts per billion») aufweisen. Das entspricht bei festen Stoffen einem Gewicht von 25 Mikrogramm pro Kilo. Falls mehrere PFAS-Stoffe enthalten sind, darf die Summe aller in der Verpackung enthaltenen PFAS 250 ppb nicht überschreiten.