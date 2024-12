Wie prüfe ich, ob die verlangte Mietzinserhöhung korrekt ist?

Lassen Sie sich beraten (siehe unten), und rechnen Sie in einem ersten Schritt gleich selbst nach, ob die Zahlen der Vermieterin ungefähr stimmen. Wenn Sie an ihrer Berechnung zweifeln oder der Ansicht sind, dass die Vermieterin die Miete zu stark erhöht, gehen Sie zur Schlichtungsbehörde für Mietsachen Teures Wohnen Höhere Miete? So wird geschlichtet . Ihre Anfechtung ist erfolgreich, wenn Ihre Vermieterin sich verrechnet hat oder sie Ihre Miete gar nicht erhöhen durfte.