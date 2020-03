Aubele fragte beim Beratungszentrum des Beobachters nach: «Kann das sein?» Nein. Denn auf der Rechnung war keine Rede von einer Offerte mit entsprechenden vertraglichen Bedingungen. Somit gibt es keinen Vertrag Obligationenrecht Hoppla, ist das jetzt ein Vertrag? – Aubele kann das Geld zurückfordern. Der Beobachter riet ihr, das in einem eingeschriebenen Brief an den Anbieter darzulegen.