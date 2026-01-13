Das gilt: Die Vermieterin hat zwar die dreimonatige Frist eingehalten, aber nicht auf einen abgemachten Termin hin gekündigt. Die Kündigung gilt zwar, aber erst für den 30. September – zumindest sofern sie nicht missbräuchlich ist und Sie sie deshalb anfechten. Übrigens: Die Kündigungstermine stehen im Mietvertrag. Wenn nicht, kann man Ihnen nur auf einen ortsüblichen Termin hin kündigen. Bei der Schlichtungsbehörde erfahren Sie, welche Termine das sind.