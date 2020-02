wie oben ohne sonnenbaden: Es ist grundsätzlich Ihnen überlassen, was und wie viel Sie in der Wohnung und auf dem Balkon tragen. Zur Schau stellen sollten Sie Ihren nackten Körper allerdings nicht: Das könnte Aufruhr in der Nachbarschaft bringen – und im schlimmsten Fall ein Strafverfahren wegen Exhibitionismus.