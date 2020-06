«Man tut immer gern so, als sei wissenschaftliche Leistung eine ganz objektiv messbare Sache – wie bei einem Langstreckenläufer die Zeit. Aber das ist nicht so», sagt Stern. Bei der Besetzung einer Professur oder der Vergabe eines wichtigen Preises gehe es natürlich darum, wie viel und wo jemand publiziert habe, wie originell die Arbeiten sind, wie oft man zitiert werde. «Niemand kann in allem top sein. Ich habe immer wieder erlebt, dass jeweils das Kriterium am stärksten gewichtet wird, das für den Mann spricht, den man haben will, und bei dem die Frau schlechter abschneidet.»