Eine falsche Abrechnung und eine richtige Reklamation
Eine Leserin wehrt sich gegen eine zu hohe Kreditkartenabrechnung und stösst dabei auf Schwierigkeiten. Der Beobachter verhilft ihr zur Erstattung.
Regula Matter starrt fassungslos auf ihre Kreditkartenabrechnung. Gleich vier Beträge reihen sich aneinander, die dort nicht hingehören. Insgesamt 75 Franken, abgebucht durch eine Techfirma. Ein Anruf beim dortigen Support bestätigt: Da hat jemand Spiele runtergeladen, mit einem iPhone 7. Doch weder Matter noch jemand von ihrer Familie besitzt so ein Telefon. Was nun?
Matter, die eigentlich anders heisst, durchstöbert den digitalen Rechtsratgeber des Beobachters – und erfährt dort, dass die meisten Kreditkartenanbieter online Formulare für eine Reklamation haben. Doch als sie das Dokument ausfüllen will, wird sie stutzig. Sie soll mit ihrer Unterschrift bestätigen, gar kein Vertragsverhältnis mit dem fraglichen Unternehmen zu haben.
Das trifft aber nicht zu. Matter zahlt dem Techunternehmen monatlich drei Franken für ihren Cloud-Speicher. Soll sie also etwas bestätigen, was gar nicht stimmt?
Die Antwort erhält sie an der Beratungshotline des Beobachters. Der Berater rät ihr, das Formular auszufüllen und die Situation in einem separaten Begleitschreiben zu präzisieren. Sprich: den Unterschied zwischen dem bestehenden Abo und den fremden Käufen zu erklären.
So reicht Matter ihre Beanstandung ein. Kurze Zeit später erfährt sie: Der Betrag wird ihr gutgeschrieben.