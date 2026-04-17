Matter, die eigentlich anders heisst, durchstöbert den digitalen Rechtsratgeber des Beobachters – und erfährt dort, dass die meisten Kreditkartenanbieter online Formulare für eine Reklamation haben. Doch als sie das Dokument ausfüllen will, wird sie stutzig. Sie soll mit ihrer Unterschrift bestätigen, gar kein Vertragsverhältnis mit dem fraglichen Unternehmen zu haben.