Wenn sie hingegen urteilsfähig ist und die Schwierigkeiten des Alleinlebens meistert, sieht der Fall anders aus: Ihre Sorge um sie könnte einen zwangsweisen Heimeintritt nie und nimmer rechtfertigen. Der Wunsch Ihrer Mutter, den Lebensabend in den eigenen vier Wänden zu verbringen, wäre in diesem Fall zu akzeptieren. Wie Sie die aktuelle Wohnsituation Ihrer Mutter prüfen können, erfahren Sie in dieser Checkliste bei Guider (exklusiv für Beobachter-Abonnenten).