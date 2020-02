Beginnen Sie mit Einzahlungen in die Säule 3a Säule 3a Wie viel und wie lange einzahlen? , sobald Sie finanziell etwas Luft haben. Eröffnen Sie ein Vorsorgekonto bei einer klassischen Bank oder bei einem Onlineanbieter (zum Beispiel Viac) und investieren Sie das Ersparte in ein Wertschriftendepot: Weil es noch sehr lange dauert bis zur Pensionierung, halten sich die mit Aktien verbundenen Risiken in Grenzen. Wenn Sie nur schon 50 Franken pro Monat einzahlen, kommen bis zur Pensionierung rund 75'000 Franken zusammen (bei 4 Prozent Rendite).

Richten Sie einen Dauerauftrag ein, so sparen Sie fast automatisch. Ihre Einzahlungen in die Säule 3a können Sie bei den Steuern voll vom Einkommen abziehen. Der Nachteil: Das Ersparte ist gebunden.

Vermeiden Sie auf jeden Fall, dass es bei der ersten Säule Ihrer Altersvorsorge Löcher gibt. Wenn Sie nicht immer erwerbstätig sind, sondern etwa studieren oder reisen, sollten Sie bei der AHV abklären, ob Sie allfällige Beitragslücken AHV-Beiträge Bei Lücken sieht man alt aus schliessen können.