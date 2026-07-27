Das entliebte Paar:

Anja, 43, was mit Kindern und Jugendlichen

Oli, 45, was mit Bauen und Planen

Die Liebesbeziehung:

Dauer: 18 Jahre, von 2006 bis 2024

In drei Worten: harmonisch, aktiv, wunderschön

Aktueller Status: getrennt, beide in einer neuen Beziehung

Die Trennung:

Trennungsgrund: auseinandergelebt und fremdverliebt

Als Buchtitel: Zusammen ist man weniger allein

Anjas Lied zum Leid: Jan Seven Dettwyler – «Merci Chérie»

Was bleibt:

Gemeinsame Verantwortung: zwei Teenager, ein Haus mit Garten

Lösung: gemeinsames Familiennest, alternierende Betreuung

Gelungen dank: Toleranz, Wohlwollen und Grosszügigkeit