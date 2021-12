Das jahrelange Ringen zwischen Versicherungslobby und Versicherten Versicherungsgesetz im Nationalrat Was sich für Versicherte ändern soll – oder eben nicht hat ein Ende. Das neue Versicherungsvertragsgesetz bringt einige konsumentenfreundliche Bestimmungen. So können Kundinnen und Kunden innerhalb von 14 Tagen von einem Vertrag zurücktreten. Falls sie eine Pflicht verletzen – etwa einen Schaden zu spät melden – kann die Versicherung die Leistungen nur noch so weit kürzen, als das Versäumnis tatsächlich Folgen hatte.