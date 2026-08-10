Enea weiss, dass seine Schwester Livia finanziell unter Druck steht. Gegen sie laufen zahlreiche Betreibungen, ihr Lohn und ihre Bankkonten wurden schon mehrfach gepfändet. Beide Namen sind zum Schutz der Beteiligten geändert. Als Livias Situation immer brenzliger wird, hat eines der beiden Geschwister eine Idee. Livia soll Geld auf Eneas Konto überweisen. Der Gedanke dahinter: Liegt ihr Geld auf Eneas Konto, hat das Betreibungsamt keinen Zugriff darauf. Enea denkt darüber nach. Er willigt ein. Das ist zwölf Jahre her.