Acht bis zwölf Erkältungen mache ein Kind pro Jahr durch, sagt Kinderärztin Helena Gerritsma Schirlo. Gefragt sind da Ruhe, Geduld – und starke Nerven.



Beobachter: Für arbeitstätige Eltern ist die Erkältungssaison eine organisatorische Herausforderung. Dürfen Kinder heute überhaupt noch krank sein?

Helena Gerritsma Schirlo: Mir scheint, die Arbeitgeber haben grundsätzlich Verständnis, wenn ein Elternteil zu Hause bleiben muss, um ein krankes Kind zu pflegen Arbeitsrecht Bekommt man frei, wenn das Kind krank ist? . Ab und zu höre ich, dass es für eine Mutter oder einen Vater schwierig ist, der Arbeit fernzubleiben. Da muss man dann eine Lösung finden. Möglicherweise können Verwandte oder Freunde einspringen. Wenn das Kind in einer guten Kita ist und es sein Zustand erlaubt, kann man auch dort nachfragen, ob man es ausnahmsweise bringen kann.



Am einfachsten wäre es, wenn die Kinder nicht so oft krank würden. Kann man vorbeugen?

Gesunde Kinder machen jedes Jahr bis zu zwölf Erkältungen durch. Das ist normal, Kinder bauen so ihr Immunsystem Abwehrkräfte Was stärkt unser Immunsystem? auf. Vitamine oder immunstimulierende Medikamente können die Infektrate senken, wobei die Datenlage dazu nicht einheitlich ist. Da ist es sinnvoll, zu schauen, was zu einem passt.



Kann man eine schwere Erkältung abwenden, wenn man ein leicht verschnupftes Kind prophylaktisch einen Tag zu Hause behält?

Dazu sind mir keine Studien bekannt. Aber man weiss, dass der Stress die Infektrate steigert. Ein Tag daheim kann Stress reduzieren Stressbewältigung Guter Stress, schlechter Stress und so möglicherweise helfen, einen Infekt abzuwenden. Aus Elternsicht ist das eine gute Sache.



Und was wirkt bei einer Erkältung?

Kinder erholen sich nach vier bis sieben Tagen meist von selbst. Am wichtigsten ist, dass man die Selbstheilungskräfte unterstützt und dass das Kind viel trinkt und gut isst. Mit Kochsalzlösungen kann man die Atemwege befreien.