Meine im Labor eruierten Werte sind gerade auf der Grenze. Das passt ins Bild, denn die Risikofaktoren sind oft die gleichen: Wer Übergewicht hat, lagert überschüssiges Blutfett (Cholesterin) an den Gefässwänden an. Das kann zu Arteriosklerose und deren gefürchteten Folgen führen. Auch der Blutzucker und damit das Diabetesrisiko Diabetes-Test Wie hoch ist Ihr Risiko, an Diabetes zu erkranken? sind oft an Übergewicht gekoppelt.