Pirmin Koller wollte auf einem Portal nur eine Offerte für eine Wärmepumpe Wärmepumpen Heizen mit dem Kühlschrankprinzip einholen, um sein Haus im Appenzell umweltfreundlicher zu heizen. Kurz nachdem er online ein Formular für die Gratis-Offerte ausgefüllt hatte, rief ein Berater der Firma Mons Solar an. Drei Tage später stand er in Kollers Stube, den Kaufvertrag in der Hand.