Dieser Brotaufstrich kann zu Durchfall oder Erbrechen führen
Erfahren Sie hier laufend aktualisiert, wo Gefahren für Konsumentinnen und Konsumenten lauern und auf welche Betrugsmaschen Sie nicht hereinfallen sollten.
Veröffentlicht am 27. April 2026 - 17:37 Uhr
Warnungen im April 2026
Salmonellen in Pistaziencreme können zu Durchfall oder Erbrechen führen
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen warnt davor, die Pistaziencreme (200 Gramm) der Marke Gourmet Çelebi zu essen. Grund dafür sind Salmonellen, die nachgewiesen wurden. Diese Erreger sind dafür bekannt, Fieber, Erbrechen oder Durchfall auszulösen.
Betroffen ist ausschliesslich das Produkt mit der Lotnummer 2162 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23.12.2026. Die Pistaziencreme wurde über diverse Verkaufsstellen in der Schweiz vertrieben.
Tipp: Konsumieren Sie die Pistaziencreme keinesfalls. Entsorgen Sie das betroffene Produkt oder bringen Sie es in die Verkaufsstelle zurück. Sollten nach dem Verzehr gesundheitliche Beschwerden auftreten, konsultieren Sie umgehend eine Ärztin oder einen Arzt. (27.4.2026)
Möchten Sie stets informiert werden, wenn wir neue Produktrückrufe melden oder vor aktuellen Betrugsmaschen warnen? In der Beobachter-App können Sie «Mitteilungen» der Konsum-Warnliste als Push abonnieren.
Falsche Polizisten und Bankkundenberater am Telefon
Im Kanton Aargau sind zurzeit wieder vermehrt Telefonbetrüger aktiv, die sich als Polizisten oder Bankangestellte ausgeben. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Allein in den letzten Tagen hätten Kriminelle mit dieser Masche mehrere Zehntausend Franken erbeutet.
Auch im Kanton Freiburg berichtet die Polizei von nach wie vor sehr aktiven Telefonbetrügern. Seit Jahresbeginn hätten die Polizeibehörden in der Westschweiz eine anhaltend hohe Zahl von Meldungen über falsche Polizistinnen und Polizisten oder falsche Bankangestellte erhalten. Die Betrüger versuchen, mit alarmierenden Aussagen Verunsicherung zu schüren und so an Bargeld, Bankkarten, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu kommen.
Tipps, wie Sie nicht in die Falle der Kriminellen tappen:
- Lassen Sie sich am Telefon oder an der Haustür nie unter Druck setzen.
- Händigen Sie nie an Unbekannte Bargeld, Bankkarten oder Schmuck aus.
- Geben Sie nie Passwörter oder Daten von Bankkonten an Dritte weiter.
- Sprechen Sie in Ihrem Umfeld über das Phänomen.
- Bei Verdacht kontaktieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Notrufnummer 117.
(23.4.2026)
Falsch zubereitet, können Morcheln schwere gesundheitliche Folgen haben
Tox Info warnt vor lebensbedrohlichen Komplikationen, wenn Morcheln zu kurz gekocht gegessen werden. Gemäss Medienmitteilung der Fachstelle wurde in den letzten zwölf Monaten eine Häufung beobachtet, bei der es zu schweren Magen-Darm-Symptomen in Zusammenhang mit Morcheln gekommen ist – vier Personen erkrankten schwer. Besonders oft habe es Anfragen zu Gerichten wie Risotto oder Saucen mit Morcheln gegeben.
Wichtig zu wissen: Morcheln, die getrocknet oder tiefgekühlt in den Handel kommen, sind roh. Wenn sie erst am Ende der Kochzeit ins Gericht gegeben werden, garen sie nicht ausreichend durch – und können für böse Überraschungen sorgen.
Tipps: Tox Info empfiehlt für den sicheren Genuss von Morcheln folgendes Vorgehen:
- Frische Morcheln zuerst trocknen, dann einweichen und mindestens 20 Minuten kochen. Falls trotzdem frisch zubereitet: mindestens 20 Minuten kochen und keine grossen Portionen von mehr als 100 Gramm essen.
- Getrocknete Morcheln immer zuerst einweichen und danach mindestens 20 Minuten kochen.
- Tiefgekühlte Morcheln auftauen und danach mindestens 20 Minuten kochen.
Essen Sie Morcheln nie ungekocht als Snack oder Carpaccio. Sollten bei Ihnen Magen-Darm-Beschwerden auftreten, rufen Sie umgehend Tox Info unter der Telefonnummer 145 an, bei schweren Symptomen zusätzlich den Rettungsdienst. (22.4.2026)
Betrügerische Rechnungen im Namen der Serafe im Umlauf
Aktuell häufen sich Phishingmails mit angeblich wichtigen Informationen zum eigenen Serafe-Konto. Vor einer solchen Welle warnte der Bund bereits letzten Dezember. Unter dem Vorwand, bereits bezahlte Rechnungen online einzusehen, versuchen die Angreifer, Informationen zu stehlen.
Als angeblicher Absender wird in der E-Mail «SERAFE – Rechnungsservice» angegeben, die Betreffzeile lautet «Subject: Wichtige Information zu Ihrem SERAFE-Konto». Es wird dazu aufgefordert, auf einen Link zu klicken, um auf das Kundenportal zu gelangen. Dort könne man die «vollständige Berechnung und das Dokument» einsehen. Das ist eine Falle.
Tipp: Klicken Sie auf keinen Fall auf den Link in der E-Mail. Diese stammt nicht von der Serafe, sondern aus betrügerischer Quelle. Misstrauen Sie E-Mails, deren Absenderadresse Sie nicht kennen. Öffnen Sie auch keine angefügten Dokumente oder Programme. (21.4.2026)
Toukan-Messer mit Verletzungsgefahr
Die Suva und der Werkzeughersteller Facom rufen bestimmte Toukan-Messer zurück, da die Klinge möglicherweise nicht sicher einrastet. Dies kann zu Schnittverletzungen führen. Betroffen sind die Modelle 640180, 640180SLS und 640180PB, die zwischen 2024 und 2025 produziert wurden. Sie tragen die Datums- und Buchstabenmarkierungen «D» und «E». Modellnummer und Markierungen finden sich auf der Unterseite der Klinge nahe der Griffbefestigung.
Tipp: Verbraucherinnen und Verbraucher sollten die Messer ab sofort nicht mehr benutzen und sich an Facom unter der Telefonnummer 031 528 04 01 für einen Ersatz wenden. (14.4.2026)
Salmonellen in Weichkäse
In verschiedenen Weichkäsen der Käserei Landbrügg wurden Salmonellen nachgewiesen, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) mitteilt. Eine Gefährdung für die Gesundheit sei möglich. Die Weichkäse wurden bei Coop, Migros sowie in diversen Käsereien verkauft und sofort aus dem Handel genommen. Welche Produkte betroffen sind, erfahren Sie über die verlinkte Website des BLV oben.
Salmonellen sind Bakterien, die bei Menschen und Tieren Krankheiten auslösen. Beim Menschen können 6 bis 72 Stunden nach dem Verzehr Fieber, Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen auftreten. Wer den Käse gegessen hat, sollte bei diesen Symptomen eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen.
Tipp: Essen Sie die betroffenen Käse nicht. (8.4.2026)
Handy-Diebe wollen an Ihre Passwörter
Das Smartphone ist weg. Doch weil moderne Handys digital verriegelt sind, greifen Diebe zu gewieften Tricks, um an Passwörter für E-Banking, Fotos und Chatverläufe zu kommen, wie dieser Beobachter-Artikel näher erläutert.
So funktioniert die Masche: Diebe nutzen hinterlegte Notfallkontakte, um gefälschte SMS im Namen von Herstellern wie Apple zu versenden. Dadurch wird der Eindruck erweckt, dass das verlorene Smartphone gefunden wurde. Jedoch enthält die Nachricht Links zu einer Fake-Website, auf der Opfer ihre Passwörter eingeben sollen.
In anderen Fällen behaupten die Betrüger in den sozialen Medien, dass sie durch einen Wiederverkauf in den Besitz des gestohlenen Handys gekommen seien und nun dabei helfen möchten, den Dieb zu entlarven. Oder es wird versucht, Bestohlene mit Drohnachrichten zur Deaktivierung der «Wo ist?»-App auf dem iPhone zu zwingen. Nur wenn diese Aktivierungssperre entfernt wird, können die Täter das Gerät zurücksetzen und weiterverkaufen.
Tipp: Solange das iPhone im «Verloren»-Modus bleibt, ist es für Täter aufgrund der digitalen Verriegelung praktisch wertlos. Ignorieren Sie Phishing-SMS sowie Erpressungsversuche konsequent und geben Sie niemals Ihre Passwörter an Unbekannte weiter. (2.4.2026)
Warnung vor verseuchtem «Vollmilchquark unpast. Sennerei Bachtel»
Die Bio Partner Schweiz AG – ein Zulieferer für biologische Lebensmittel – ruft in Zusammenarbeit mit den zuständigen kantonalen Behörden den Vollmilchquark unpasteurisiert der Sennerei Bachtel zurück.
Folgende Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23.4.2026 sind betroffen:
- Vollmilchquark unpast. Glas 180 g Sennerei Bachtel; Artikel-Nummer: 200001820
- Vollmilchquark unpast. Glas 500 g Sennerei Bachtel; Artikel-Nummer: 210001822
In dem Produkt wurden STEC (Shigatoxin-produzierende E. coli) nachgewiesen. Dabei handelt es sich um Bakterien, die schweren Durchfall verursachen können.
Tipp: Entsorgen Sie die gekaufte Ware. (1.4.2026)
Phishing-Mails im Namen von Ricardo.ch
Das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) warnt vor einer neuen Phishing-Masche: Personen, die zum ersten Mal auf der Wiederverkaufsplattform Ricardo.ch inserieren, werden zu einer angeblich notwendigen Verifizierung ihres Kontos aufgefordert.
Als vermeintliche Käufer getarnt, nehmen die Betrüger mit der Verkäuferin Kontakt auf, um so an Informationen über diese zu gelangen. Daraufhin erhält die Verkäuferin eine Mail mit der Aufforderung, das Konto zu verifizieren. Sobald sie antwortet, erhält sie einen Link oder einen QR-Code, um angeblich die Bankverbindung zu bestätigen. Wer diesen verwendet, landet auf einer gefälschten Website.
Tipp: Klicken Sie auf keine Links in Mails zur Verifizierung, wenn Sie diese nicht erwarten. Melden Sie sich ausschliesslich über die offizielle Website oder App von Ricardo an. Ricardo verlangt keine Kreditkarten-, Twint- oder E-Banking-Zugangsdaten von Nutzerinnen und Nutzern. (1.4.2026)
Warnungen im März 2026
Bio-Moringa-Kapseln können Salmonellen enthalten
Die Bio-Moringa-Kapseln der Marke Govinda können Salmonellen enthalten. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) warnt davor, die Kapseln einzunehmen.
Bio-Moringa-Kapseln sind ein Nahrungsergänzungsmittel, das vorwiegend in Reformhäusern und Apotheken verkauft wird. Nun wurden bei Kapseln der Marke Govinda Salmonellen nachgewiesen. Diese können zu Fieber, Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen führen. Dabei handelt es sich um Kapseln der folgenden Warenlose:
- 2025201611 (Packung à 45 Gramm); Mindesthaltbarkeitsdatum: 31.12.2027
- 2025201610 (Packung à 100 Gramm); Mindesthaltbarkeitsdatum: 31.12.2027
Tipp: Konsumieren Sie die Kapseln nicht. Falls Sie 6 bis 72 Stunden nach dem Konsum die oben erwähnten Beschwerden verspüren, sollten Sie umgehend eine Ärztin oder einen Arzt konsultieren. (30.3.2026)
Job als App-Testerin oder Rezensent? Mitnichten!
Betrüger zocken Arbeitslose über gefälschte Jobangebote ab. Das schreibt das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) in einer Medienmitteilung.
Dass Stellensuchende ins Visier geraten, ist nicht neu: Früher betraf es vor allem Angebote in der Gastronomiebranche. Bei der neuen Methode rekrutieren die Betrüger Interessierte für einfache Tätigkeiten: Bewertungen schreiben, Apps testen oder Modeartikel empfehlen. Für neue Aufträge und die Lohnauszahlung müssen Betroffene dann Gebühren zahlen – neue Aufgaben und den Lohn erhalten sie jedoch nicht.
Eine weitere neue Masche: Betrüger locken auf gefälschten Websites im Namen von echten Schweizer Unternehmen mit Jobangeboten fürs Homeoffice. So gelangen sie an die Daten von Bewerberinnen und an Geld, wenn diese im Bewerbungsprozess ihren Lebenslauf hochladen oder Zahlungen tätigen. Besonders tückisch: Oft landen die Jobangebote auf offiziellen Portalen – online und im Print.
Tipp: Ignorieren Sie Jobangebote, die eine Vorauszahlung verlangen. Brechen Sie den Kontakt mit den Betrügern ab und bleiben Sie kritisch, wenn Sie im Bewerbungsprozess plötzlich für Dinge bezahlen müssen. Falls Sie bereits Geld gezahlt haben, machen Sie eine Anzeige bei der Polizei. (27.3.2026)
Brandgefahr bei Aldi-Mixer
Zusammen mit dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (Esti) ruft Aldi einen tragbaren Mixer zurück. Die Batterie könne beim Laden überhitzen und Feuer fangen.
Betroffen ist das folgende Produkt, das seit dem 29. Januar 2026 in allen Aldi-Filialen erhältlich war:
- Ambiano Tragbarer Mixer: Artikelnummer 853814
Tipp: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr und geben Sie es im nächsten Geschäft von Aldi zurück. Sie erhalten den Kaufpreis erstattet – auch ohne Quittung. (25.3.2026)
Acer ruft E-Scooter zurück
Die Firma Acer, die auch für die Herstellung von Computern bekannt ist, ruft in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) zwei Serien von E-Scootern zurück. Es bestehe Brand- und Unfallgefahr, weil sich Schrauben lösen können oder der Akku sich überhitzt.
Der Rückruf betrifft folgende E-Scooter:
- ES Series 5 (AES015)
- Predator ES Series 5 (AES025 und PES025)
Tipp: Benutzen und laden Sie die Fahrzeuge nicht mehr. Kontaktieren Sie das Service Center von Acer und klären Sie, ob Sie das Gerät austauschen müssen oder selbst reparieren können. (25.3.2026)
Kletterausrüstung kann zu tödlichen Stürzen führen
Der französische Sportausrüster Petzl ruft Eispickel zurück und warnt vor unsicheren Klettergurten. Während bei den Eispickeln die Griffe plötzlich abbrechen können, nutzen sich die Schrauben bei den Gurten zu schnell ab. Beide Mängel können zu tödlichen Stürzen führen.
Betroffen sind die Produkte Eispickel Nomic und Ergonomic sowie die Gurte Astro und Canyon Guide. Die detaillierten Angaben zu den Artikeln finden Sie über die verlinkte Petzl-Website oben.
Tipp: Benutzen Sie die Produkte nicht mehr. Prüfen Sie auf der Website des Sportausrüsters via dessen Tool, ob Ihr Artikel erwähnt wird. Melden Sie sich anschliessend über das Kontaktformular, um den Artikel auszutauschen. (24.3.2026)
Vorsicht, gefälschte Rechnungen per E-Mail!
Das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) warnt vor gefälschten Rechnungen, die zurzeit per E-Mail kursieren. Die Nachrichten enthalten eine angehängte Zipdatei mit einer darin versteckten HTML-Datei, die eine Verbindung zu einer korrumpierten Website aufbaut.
So funktioniert die Masche: Auf den ersten Blick wirke die dargestellte Rechnung unscheinbar, schreibt das Bacs; keine Links, keine Auffälligkeiten, keinerlei Hinweise auf Schadsoftware. Beim Öffnen wird jedoch unbemerkt ein schädlicher Javascript-Code nachgeladen. Betroffen sind insbesondere E-Mails mit unklarem Bezug zu Bestellungen oder Rechnungsnummern, die zur Prüfung von Anhängen auffordern.
So schützen Sie sich:
- Öffnen Sie niemals Zipanhänge oder HTML-Dateien bei unklaren Rechnungen oder Absendern.
- Verifizieren Sie verdächtige E-Mails im Zweifelsfall immer über einen zweiten Kanal, etwa telefonisch beim Absender.
Tipp: Fordern Sie eine Rechnung als PDF ein. Seriöse Unternehmen versenden Rechnungsdokumente fast ausschliesslich im PDF-Format. (20.3.2026)
Phthalate in Necessaire von Tigotà
Das Unternehmen Tigotà ruft zwei Kosmetiktaschen zurück. Folgende Produkte sind betroffen:
- Beauty J. Beauty Viag+Cont. Welcome to the jungle (Artikelnummer 204477)
- Beauty J. Beauty M Zebra Welcome to the jungle (Artikelnummer 87144)
Der Rückruf erfolgt in Zusammenarbeit unter anderem mit dem Bundesamt für Gesundheit, da ein erhöhter Wert an Phthalaten festgestellt wurde. Diese Weichmacher können die Fortpflanzung und die Gesundheit negativ beeinflussen.
Tipp: Verwenden Sie die Taschen nicht mehr und bringen Sie sie zu einer Tigotà-Filiale zurück. Sie können die gekaufte Ware gegen gleichwertige Produkte bis zur Höhe des Kaufbetrags umtauschen. (20.3.2026)
Phthalate in Regenhose von Brico
Die Brico SA ruft in Zusammenarbeit unter anderem mit dem Bundesamt für Gesundheit zwei Produkte zurück:
- Regenjacke «Rainstar», gelb (Artikelnummer 14020)
- Wasserdichte Hose «Rainstar», gelb (Artikelnummer 14010)
Laboranalysen ergaben eine unzulässig hohe Konzentration an Phthalaten. Diese Weichmacher können die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. Da die gesetzlichen Grenzwerte überschritten wurden, ist eine Gesundheitsgefährdung beim Tragen der Kleidung nicht auszuschliessen.
Tipp: Tragen Sie die betroffene Regenkleidung nicht mehr. Bringen Sie die Artikel in eine Brico-Verkaufsstelle zurück. Sie werden gegen ein gleichwertiges Produkt umgetauscht. (20.3.2026)
Dieser Whatsapp-Gruppe sollten Sie nicht beitreten
Russische Geheimdienste attackieren Konten auf Whatsapp und Signal. Sie verschicken gefälschte Gruppeneinladungen und Sicherheitswarnungen, um beim Chatverlauf des Opfers mitzulesen.
Die niederländischen Geheimdienste MIVD und AIVD warnen vor einer gross angelegten, globalen Kampagne. Im Visier stehen gemäss den niederländischen Behörden Personen, die für den russischen Staat von Interesse sind. Dazu gehören Angestellte der niederländischen Regierung, Militärangehörige, Diplomatinnen und Diplomaten sowie Journalistinnen und Journalisten.
So funktioniert die Masche:
Wer in der Whatsapp-Einladung auf den gefälschten Link klickt, tritt nicht einer Gruppe bei, sondern gibt den Angreifern vollen Zugriff auf das Konto. Auf Signal fragt ein «Signal Security Support Chatbot» nach dem Verifizierungscode, den die Opfer per SMS erhalten. Mit dem Code greifen die Hacker ebenfalls auf das Konto zu.
So schützen Sie sich:
- Ignorieren Sie ungebetene Gruppeneinladungen und löschen Sie diese umgehend.
- Schicken Sie niemals Verifizierungscodes weiter.
- Scannen Sie QR-Codes nur, wenn Sie wirklich ein neues Gerät verknüpfen.
Tipp: Kontrollieren Sie bei Whatsapp und Signal unter Einstellungen > Verknüpfte Geräte, welche Geräte mit Ihrem Konto verbunden sind. Entfernen Sie unbekannte Handys und Computer.
(12.3.2026)
Vorsicht bei unbekannten Rufnummern
Wenn Sie einen Anruf mit einer unbekannten oder anonymen Rufnummer erhalten, kann es sich um eine Betrugsmasche namens Spoofing handeln. Beim Spoofing geben sich Betrüger mit gefälschten Schweizer Telefonnummern als Polizisten oder Angestellte aus.
Seit Anfang Jahr müssen Swisscom, Sunrise und Co. solche Anrufe aus dem Ausland, die eine Schweizer Festnetznummer verwenden, entweder als unbekannt anzeigen oder ganz blockieren, wenn die Telefonnummer als Spoofing erkannt wird. Ab Juli 2026 gilt diese Pflicht auch bei Handynummern.
So reagieren Sie bei einem solchen Anruf:
- Brechen Sie solche Telefonanrufe sofort ab und geben Sie keine sensiblen Daten frei.
- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
- Wenn Sie unsicher sind: Suchen Sie die offizielle Nummer der Behörde/Bank selbst heraus und rufen Sie dort an. Nutzen Sie niemals die Rückruffunktion Ihres Telefons, da Sie sonst wieder bei den Betrügern landen könnten.
Wenn Sie schon Daten preisgegeben haben:
- Wenn Sie Kreditkartendaten angegeben haben, melden Sie sich bei Ihrem Kreditkartendienstleister.
- Sollten Sie eine Zahlung bereits freigegeben haben, rufen Sie umgehend bei Ihrer Bank an, damit diese die Zahlung stoppt.
- Wenn die Betrüger Sie aufgefordert haben, ein Programm zum Fernzugriff auf Ihren Computer herunterzuladen, deinstallieren Sie dieses umgehend. Ändern Sie alle Passwörter, die Sie auf diesem Computer verwenden.
Hier können Sie sich melden:
- Melden Sie den Vorfall (auch wenn kein Schaden entstanden ist) dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) über das offizielle Meldeformular.
- Erstatten Sie bei einem finanziellen Schaden zusätzlich immer eine Anzeige bei der Polizei.
(12.3.2026)
Phthalate in Badesandalen von Otto’s
Der Detailhändler Otto’s ruft zwei verschiedene Badesandalen zurück. Grund dafür ist eine zu hohe Konzentration an Phthalaten – einem Weichmacher, der in vielen Alltagsprodukten enthalten ist und auf die Haut gelangen kann, schreibt das Bundesamt für Gesundheit. Dies kann negative Auswirkungen auf die Fortpflanzung haben.
Der Detailhändler ruft die Sandalen Alprausch Sandburg in folgenden Grössen zurück:
- Grösse 36: EAN 2050001690715
- Grösse 37: EAN 2050001690722
- Grösse 38: EAN 2050001690739
- Grösse 39: EAN 2050001690746
- Grösse 40: EAN 2050001690753
- Grösse 41: EAN 2050001690760
Auch die Sandalen U.S. Polo Assn. ruft Otto’s zurück:
- Grösse 41: EAN 8055197653821
- Grösse 42: EAN 8055197653838
- Grösse 43: EAN 8055197653845
- Grösse 44: EAN 8055197653852
- Grösse 45: EAN 8055197653869
- Grösse 46: EAN 8055197653876
Tipp: Verwenden Sie die Badesandalen nicht mehr und bringen Sie sie zu einem Otto’s-Geschäft zurück. Sie erhalten Ihr Geld erstattet. (12.3.2026)
Dieser Wein enthält zu viel Blei
Der Weinhändler «Jacquod Vins» ruft den Wein «Rosine 2023 (au muselet noir)» zurück. Der Wein in der Flasche mit dem schwarzen Drahtkorb über dem Korken enthielt bei einer Kontrolle zu viel Blei.
Der Rückruf betrifft den folgenden Wein:
- Rosine 2023 (au muselet noir)
- Verkaufsort: Cave Christophe Jacquod
Tipp: Trinken Sie den Wein nicht und bringen Sie ihn zum Weingut in Bramois zurück. Sie erhalten den Kaufpreis erstattet. (12.3.2026)
Brandgefahr bei Vapes von Spar
Die Spar Handels AG ruft im Namen der Buchmann Trade schwarze und weisse Vaporizer zurück. Aufgrund eines Herstellungsfehlers können die Vapes überhitzen und in Brand geraten.
Betroffen ist die Produktionscharge A072025 der folgenden Geräte:
- Vaporizze PRO Basisgerät Black: EAN 7610253054939
- Vaporizze PRO Basisgerät White: EAN 7610253054953
Tipp: Verwenden Sie die Vapes nicht mehr und bringen Sie sie zu einem Spar-Markt zurück. Sie erhalten eine vollständige Rückerstattung. Wenn Sie die Vapes nicht retournieren wollen, entsorgen Sie die Produkte fachgerecht in der Batteriesammlung. (10.3.2026)
Pestizide in Pfeffer
Die Asiaway AG ruft den Sichuanpfeffer der Marke Double Swallow & Flower zurück. Das Produkt enthält Pestizidrückstände, die für die Gesundheit gefährlich sind. Asiaway nimmt den Pfeffer deshalb vom Markt.
Der Rückruf betrifft folgendes Produkt:
- Sichuanpfeffer 100 g – Double Swallow & Flower; Mindesthaltbarkeitsdatum 14.6.2027
Tipp: Bringen Sie das Produkt umgehend zum Verkaufsort zurück. Sie erhalten Ihr Geld zurück. (10.3.2026)
Flying Tiger ruft Geschirr zurück
Der dänische Einzelhändler Flying Tiger ruft zwei unterschiedliche Geschirrprodukte zurück. Zum einen ein Trinkglas mit Blumenmuster und zum anderen ein Teeset aus Metall. Grund für den Rückruf des Trinkglases ist ein erhöhter Blei- und Cadmiumwert, während sich bei letzterem Produkt kleine Teile vom Deckel der Teekanne sowie vom Aufbewahrungsbehälter lösen, die von Kindern verschluckt werden können.
Der Rückruf betrifft folgende beiden Produkte:
- Trinkglas 220 ml einzelne Blumen gemischte Farben: Artikelnummer 3060031
- Tee-Set Metall: Artikelnummer 3058431
Tipp: Verwenden Sie die Produkte nicht mehr und bringen Sie sie zur nächsten Filiale von Flying Tiger zurück. Sie erhalten den Kaufpreis erstattet. (3.3.2026)
Konsumfallen melden
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Weitere Warnungen aus dem Archiv
Hier finden Sie weitere Meldungen zu folgenden Bereichen:
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 5. Januar 2026 veröffentlicht und wird laufend um weitere Warnmeldungen für 2026 fortgeführt.
Mit vermeintlichen Gewinnversprechen versuchen dubiose Firmen, nicht nur sich selbst zu bereichern, sondern auch an Personendaten zu gelangen. Beobachter-Abonnentinnen und ‑Abonnenten erfahren, wie sie Konsumfallen erkennen, wie sie sich dagegen wehren und diese mittels Musterbrief direkt dem Seco melden können.