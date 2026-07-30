Wenn ein kostenpflichtiger Anlass wie ein Feuerwerk oder ein 1.‑August-Event abgesagt wird, haben Sie grundsätzlich Anspruch auf Rückerstattung des Ticketpreises. Der Veranstalter kann die vereinbarte Leistung nicht erbringen, die vertragliche Grundlage entfällt. Ob die Absage wegen schlechten Wetters, Sicherheitsbedenken oder behördlicher Vorgaben erfolgt, spielt keine Rolle.