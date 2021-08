Wenn nach einem Hirnschlag, einem Unfall oder nach einer Hirnoperation Teile des Gehirns oder gar eine ganze Hirnhälfte ausfallen, so sind benachbarte Regionen in der Lage, die entsprechenden Funktionen grösstenteils zu übernehmen. Menschen, denen grosse Teile des Gehirns fehlen, können dennoch normal intelligent Beobachter-Rätsel Was ist Intelligenz? sein.