Gemeint hatte Heer damit, dass Jositsch für die Verhältnisse seiner Partei überdurchschnittlich oft rechts ausschere, um zu versuchen, eine breite Mitte anzusprechen. Fredi Heer hatte dieses Problem nicht. Als pointierter SVPler verärgerte er viele ausserhalb seiner Partei (und als unabhängiger Geist auch viele innerhalb seiner Partei). Dennoch schaffte es Heer, dass die meisten politischen Gegner ihn mochten. Etwa die ehemalige GLP-Politikerin Sanija Ameti, die mit ihrer Operation Libero oft und hart gegen die SVP ankämpft. Sie schrieb nach Heers Tod auf der Plattform X: «Fredi Heer und ich hatten das Heu nicht auf derselben Bühne, das Menschsein hat uns verbunden.»