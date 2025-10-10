Warum das wichtig ist: Auf der Negativseite: Zumindest öffentlich gibt es keine Hinweise, dass die Schweizer Diplomatie grosse Fortschritte gemacht hätte, die USA von den besonders hohen 39 Prozent Zoll abzubringen. Im Gegenteil. Trotzdem ist nicht aller Tage Abend: Die Wirtschaft und die Politik in der Schweiz arbeiten intensiv an Alternativen. Seit dem 1. Oktober hat die Schweiz ein Freihandelsabkommen mit Indien, die Verhandlungen mit den Mercosurstaaten in Südamerika sind abgeschlossen und das Abkommen mit China wird ausgeweitet.