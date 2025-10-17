Das sagt der Beobachter: In zehn Jahren wird die Welt eine andere sein. Auch die der Pendler und Ausflügler. Dass der Verkehrsverbund heute Varianten der Preisgestaltung auslotet und testet, die künftig für faire Preise sorgen, ist richtig. Dass auch effektiv zurückgelegte Kilometer Preise und Rabatte mitbestimmen, ist nichts als fair. Und um Strecken zu erfassen, sind Smartphones und eine zuverlässige App geeignete Instrumente. Aber auch in zehn Jahren wird es Menschen geben, die das nicht wollen oder können. Auch sie haben Anspruch auf faire Preise. Zum Beispiel mit einem Halbtax-Abo im Portemonnaie. So ähnlich, wie wir es heute kennen.