Mietzinssenkung: Mieter sollten selber aktiv werden

Gibt die Vermieterin die Mietzinssenkung nicht von sich aus an ihre Mieter weiter, sollten Sie als Mieterin oder Mieter selber tätig werden und bei der Vermieterin per Einschreiben ein entsprechendes Senkungsbegehren stellen, wonach der Mietzins auf den nächstmöglichen Kündigungstermin gesenkt wird. Am besten berechnen Sie vorab mit folgendem Mietzinsrechner Ihren Senkungsanspruch.