Das Gericht hielt fest, dass Angestellte davon ausgehen dürfen, dass das Schlusszeugnis nicht wesentlich von früheren Zwischenzeugnissen abweicht. Das heisst, dass Angestellte verlangen können, dass im Schlusszeugnis zumindest sinngemäss wiederholt wird, was bereits im Zwischenzeugnis festgehalten wurde. Es sei denn, es ist in der Zwischenzeit etwas vorgefallen. Solche Tatsachen, die das Schlusszeugnis schlechter machen, muss die Arbeitgeberin beweisen.