Der Datenklau muss aber nicht unbedingt online geschehen. Auch bei Einbrüchen in Wohnungen können Angaben über Personen in falsche Hände gelangen. Oder indem Gauner das Altpapier oder den Müll vor dem Haus durchwühlen.



Im Visier der Datendiebe stehen aber nicht nur Privatpersonen, sondern häufig auch Firmen – mit dem Ziel, grosse Mengen an Kundendaten zu erbeuten.