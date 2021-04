Der Begriff «Gehirnerschütterung» verdeutlicht, was dabei mit dem Gehirn geschieht: Es bewegt sich innerhalb des Schädels (siehe Illustration weiter unten). Dadurch wird es kürzer oder länger in seiner Funktion beeinträchtigt. Betroffene merken das unmittelbar – auch wegen Gedächtnislücken. «Eine unserer Patientinnen kann nicht mehr rekonstruieren, wie sie nach ihrem Velounfall nach Hause kam Verkehrsunfall Was passiert, wenn ich die Aussage verweigere? », sagt Feddermann. Bei einem leichten Schädel-Hirn-Trauma ist der Aussetzer gewöhnlich kürzer als eine Stunde.