Einige dieser Videos lösen bei Isabelle Benguerel von der Schweizerischen Arbeitsgruppe für Manuelle Therapie (SAMT) Kopfschütteln aus. In ihrer Praxis in Chiasso hat sie täglich mit Nacken-, Halswirbelsäulen- und Rückenproblemen Rückenschmerzen Die grössten Irrtümer zu tun. Sie warnt: «Falsch gemachte Hals-Nacken-Übungen können zu Schäden an der Wirbelsäule führen.» Man müsse dort und im unteren Rücken jeden Fall individuell betrachten und dürfe sich nicht auf eine Internetdiagnose verlassen. Sie demonstriert dies am Beispiel der im Netz oft propagierten Übung gegen Rückenschmerzen, bei der man die Hände in die Seite stemmt und sich nach hinten lehnt. «Das kann bei einer Diskushernie helfen, wobei entscheidend ist, wo die Hernie sitzt, nicht aber bei einer Arthrose.» Was ebenfalls passieren könne: dass man bei Kraftübungen ein gefährliches Hohlkreuz mache, weil der Rücken nicht richtig stabilisiert werde.