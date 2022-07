Tipp 6: Gemässigte Abkühlung

Kaum etwas ist an heissen Sommertagen verlockender als der Sprung ins kalte Nass oder eine kühle Dusche Kalt abduschen lohnt sich Die Kraft des kalten Wassers . Doch aufgepasst: Das eiskalte Wasser regt den Kreislauf schockartig an und erhöht dadurch den Blutdruck. Ausserdem ziehen sich die Gefässe zusammen und halten so die Wärme im Körper. Die Folge: Man schwitzt nach der Abkühlung noch mehr als zuvor. Deshalb lohnt es sich, lauwarm zu duschen und sich danach nicht ganz abzutrocknen. So kann das Wasser verdunsten und damit für zusätzliche Abkühlung sorgen.