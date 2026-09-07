Für gewöhnlich herrscht in der Familie Agria geballte Vorfreude, wenn es um den wichtigsten Event ihrer Karriere geht: das jährliche Röstifestival in Winznau. Doch im Jahr 2026 kann sich niemand für die Knollen-Olympiade im Solothurnischen begeistern. Ein Agria-Familienmitglied, das lieber anonym bleiben möchte, sagt: «Nicht nur wir, alle Kartoffelfamilien sehen dieses Jahr dünner aus. Wenn wir über das anstehende Röstifestival reden, sprechen wir nur noch von den ‹Hunger Games›.»