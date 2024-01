Über 9000 Franken fordere das Steueramt von Selam Yemane (Name geändert). Das könne er unmöglich bezahlen, er lebe von der Hand in den Mund, sagt die Sozialbetreuerin des eritreischen Mannes, die sich ans Beobachter-Beratungszentrum wandte. Yemane arbeitet als Logistiker bei einer kleinen Firma in einem Bergkanton. Ursprünglich aus Eritrea stammend, verfügt er über den Ausländerausweis B. Das bedeutet: Sein Arbeitgeber muss die sogenannte Quellensteuer direkt vom Lohn abziehen und ans Steueramt überweisen. Er selbst muss weder eine Steuererklärung ausfüllen noch sich sonst um die Steuern kümmern.