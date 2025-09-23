Im Herbst herrscht bei den Krankenkassen administrativer Hochbetrieb. Einerseits werden die Policen mit den Prämien fürs nächste Jahr verschickt, anderseits treffen alle Änderungswünsche der Versicherten ein. Entsprechend lang ist die Bearbeitungszeit.



Doch selbst wenn etwas schiefgehen sollte: Bleiben Sie gelassen, denn versichert sind Sie in der Grundversicherung in jedem Fall.