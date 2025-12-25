Der neue Tatbestand soll es Betroffenen einfacher machen, dagegen vorzugehen. Zu ihrem Schutz gibt es nun eine klare Regelung: Wer jemandem nachstellt, wird mit einer Geldstrafe oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft. Zumindest, sofern die betroffene Person einen Strafantrag stellt. Die Strafbehörden verfolgen die Tat also nicht von sich aus.