Auch wenn viele Patienten und Patientinnen von Bischoff-Ferrari feststellen, dass sich ihre Gedächtnisleistung nach der Ernährungsumstellung verbessert, braucht es mehr Forschung: «Die Ergebnisse einer späteren klinischen Studie waren nicht ganz so beeindruckend wie die Beobachtungsstudie der Erfinder der Mind-Diät», sagt Bischoff-Ferrari. Das mag mit dem Studiendesign zusammenhängen: Bei der ersten Studie wurden Ernährungs- und Gesundheitsdaten ausgewertet, bei der zweiten ernährte sich eine Gruppe gemäss der Mind-Diät, eine Kontrollgruppe ohne besondere Vorgabe. Möglicherweise hat sich die Kontrollgruppe unbewusst ebenfalls gesünder ernährt, geben die Forschenden zu bedenken. Oder vielleicht dauerte die zweite Studie auch zu wenig lang, um signifikante Unterschiede zu finden.