Das Kosmetikunternehmen Rituals warnt schon seit längerem vor gefälschten Nachrichten per Mail oder SMS, die ein Geschenkset zum Geburtstag enthalten. Auch der «Blick» berichtete 2025 darüber.



Bei der aktuellen Mail, die dem Beobachter vorliegt, wird der Kunde mit dem richtigen Vornamen in Englisch angesprochen. Um das Geschenkset einzulösen, wird auf eine gefälschte deutschsprachige Website verlinkt, die dem Original und den Produktbildern sehr ähnlich ist. Angeboten wird ein vierteiliges Set aus einer Kosmetiklinie für 2,65 Euro, deren Einzelpreise im richtigen Shop zusammen ungefähr 90 Franken ausmachen würden. Damit man das Geschenkset erhält, wird neben dem vorausgefüllten Formular mit Vor-, Nachnamen und Mailadresse eine Wohnadresse verlangt. Andere Empfänger der Mail berichten in Internetforen, dass im Kleingedruckten ein wiederkehrendes Abo für 43 Euro berechnet wird.



Besonders perfid: Beim vorliegenden Fall des Beobachters wurde die gefälschte Nachricht tatsächlich zum Geburtstag des Empfängers verschickt. Ob die Angaben aus einem Datenleck stammen, welches das Unternehmen im April 2026 gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, ist unbekannt. Bei den abgezogenen Informationen handelt es sich gemäss Rituals um Namen, Mailadressen, Rufnummern sowie Geburtsdaten.



Tipp: Für ein Geschenk wird in der Regel kein Geld verlangt. Und selbst wenn Sie zahlen müssten: Werden Sie skeptisch, wenn der Preis zu schön ist, um wahr zu sein. Achten Sie auf den Absender der Mail und ob es sich um eine offizielle Unternehmensadresse handelt. Löschen Sie die Nachricht und klicken Sie auf keine Verlinkungen. (19.5.2026)