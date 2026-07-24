Anrufe von falschen Polizisten im Baselbiet

Seit Anfang Juli häufen sich Fälle von Telefonbetrug in der Region Basel-Landschaft, bei denen sich Kriminelle als Mitarbeitende der Polizei oder der Staatsanwaltschaft ausgeben. Auch wenn die Masche bekannt ist, bleibt sie gefährlich: Eine Beobachter-Leserin hat sich bei der Redaktion gemeldet, weil ihre Mutter ebenfalls darauf hereingefallen ist. Und das, obwohl die Tochter sie wiederholt vor betrügerischen Telefonanrufen gewarnt hatte.



Die Kriminellen täuschen eine Notlage vor – etwa dass Einbrecher in der Nachbarschaft festgenommen wurden und das Vermögen des Opfers in Gefahr sei. In einem besonders schweren Fall konnten die Täter eine ältere Person überzeugen, Wertgegenstände aus einem Bankschliessfach zu holen und ihnen zu übergeben. Gemäss Polizei Basel-Landschaft beläuft sich der Schaden auf über eine Million Franken.



Die Kriminellen nutzen gutgläubige Menschen aus und isolieren sie während des Telefonats, damit sie keine Rücksprache mit Angehörigen halten können. Ihre Masche zielt vor allem auf ältere und potenziell verletzlichere Personen.



Tipp: Die Polizei oder die Staatsanwaltschaft wird Sie niemals telefonisch dazu auffordern, Bargeld oder Wertgegenstände herauszugeben oder zu übergeben. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie verdächtige Telefonate umgehend. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei über die offizielle Notrufnummer 112 oder 117 an. Sprechen Sie ältere Angehörige und Personen in Ihrem Umfeld aktiv auf diese Betrugsmasche an, um sie zu schützen. (9.7.2026)

