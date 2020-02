Die «Carbon Conversations», wie die Gesprächsreihe ursprünglich heisst, wurden in den nuller Jahren von der Psychotherapeutin Rosemary Randall und vom Ingenieur Andy Brown entwickelt. Der Grundgedanke: Ein Einzelner wird angesichts des Klimawandels eher an der Welt verzweifeln Psychologie Die kreative Kraft der Melancholie , als sie zu verändern. Viele Individuen, die merken, dass es andern auch so geht, können sich aber gegenseitig bestärken, dass klimafreundliches Handeln möglich und sinnvoll ist. Und sie finden so vielleicht in ihrem Alltag, in der Nachbarschaft oder in der Gemeinde Möglichkeiten, wie man das Leben besser, klimafreundlicher gestalten kann.